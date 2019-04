Justin Bieber verrast op Coachella

„Coachella, ik was niet van plan om vanavond gastartiesten op het podium te halen, maar mijn vriend Justin Bieber is helemaal hierheen gekomen om wat tijd met jullie door te brengen”, introduceerde Ariana Grande haar gast. „Het leek ons leuk om iets voor jullie te doen, dit is totaal ongepland. Heel erg bedankt dat je hier bent, Justin. We houden zoveel van je.”

Justin zelf bevestigde dat hij vooraf geen plannen had voor het optreden - dat volgens de 25-jarige zanger zelf zijn eerste was in twee jaar tijd. „Ik had geen idee dat ik hier vanavond op het podium zou staan, werkelijk geen idee.” Daarna kwam Justin nog met een belangrijke teaser: hij vertelde dat zijn nieuwe album „er snel aankomt.”

Voor Ariana Grande was het haar tweede optreden op Coachella, nadat ze vorige week zondag ook het eerste weekeinde afsloot. Waar Justin Bieber nu zijn opwachting maakte, stonden vorige week *NSYNC, Diddy en Nicki Minaj op het podium.

