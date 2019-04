Voormalig CIA-topman in Game of Thrones

Davos Seaworth (Liam Cunningham). Ⓒ Hollandse Hoogte

Een opmerkelijk uitstapje voor David S. Cohen: de Amerikaan, onder president Obama nog onderdirecteur van inlichtingendienst CIA, had zondag een kleine rol in de laatste aflevering van Game of Thrones. Cohen ontving eten van het karakter Davos Seaworth, om zich vervolgens te melden in het leger.