Na tien jaar nieuw album Jonas Brothers

„Nadat we zeven jaar niet te hebben samengewerkt, zijn we tot onszelf gekomen”, schrijft Kevin Jonas zijn fans en volgers op Twitter. „Die zoektocht bieden we jullie aan in album-vorm. Van alle albums die we hebben gemaakt, ben ik op deze het meest trots. Ik zou willen dat jullie het nu al konden hebben, maar jullie moeten nog even geduld hebben.”

Bij het bericht op sociale media is ook de albumhoes te zien. Op de foto liggen de drie broers met hun rug naar de camera richting een zwembad. Sinds de Jonas Brothers in februari bekendmaakten dat ze weer bij elkaar komen, hebben de broers al twee singles uitgebracht: de nummers Sucker en Cool.

De band werd in 2005 gevormd en heeft door de jaren heen meer dan 20 miljoen platen verkocht. In 2010 hield de band op te bestaan. Een eerdere poging om weer bij elkaar te komen, liep in 2013 uit op een fiasco.