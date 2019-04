Arnold Schwarzenegger hielp zoon afkicken

Eenmaal aangekomen bij zijn familie, vroeg zijn vader waarom hij had gerookt. „Geen idee, het maakt alles wat leuker”, reageerde de nu 25-jarige Patrick. Zijn vader moest er niets van hebben, en vroeg zijn zoon hoe veel leuker het leven voor hem moest zijn. „Ik ben high door het leven zelf”, zou Arnold tegen zijn zoon hebben gezegd.

Die woorden misten hun uitwerking niet. „Ik heb sindsdien niet meer gerookt”, schrijft Patrick. „Ik ben gelukkig, gezond en ben God dankbaar voor iedere nieuwe dag.”

Aan het eind van zijn bericht verontschuldigd Patrick zich grappend dat hij het bericht juist nu deelt: 20 april geldt voor sommige mensen, vooral in Amerika, als de dag om het gebruik van cannabis te vieren. De ’feestdag’ kent zijn oorsprong in 1971, toen een groep tieners in Californië na schooltijd, om 4.20 uur, naar verluidt samenkwam om wiet te roken. In de Amerikaanse datumnotatie staat 4.20 voor 20 april.