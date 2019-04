Ex-vrouw Nicolas Cage wil alimentatie na vierdaags huwelijk

In rechtbankdocumenten in handen van TMZ valt te lezen dat Erika het ermee eens is dat ze beter af zonder elkaar zijn, maar claimt ze dat Nicolas’ reden vermeld bij de aanvraag voor een nietigverklaring onzin is. Volgens Nicolas was het huwelijk een ’impulsieve actie’ en kon hij de gevolgen niet overzien.

Bekijk ook: Nicolas Cage is huwelijk na vier dagen zat

Erika daarentegen vindt dat ze een scheiding moeten aanvragen en is van mening dat ze recht heeft op partneralimentatie. Zo zou ze carrièrekansen hebben gemist tijdens hun relatie en is haar reputatie beschadigd door Nicolas’ aantijgingen. Daarnaast vraagt ze hem om haar juridische kosten te vergoeden.

Nicolas en Erika hadden sinds april 2018 een relatie. Naar verluidt werd het de 55-jarige acteur te heet onder zijn voeten toen hij ontdekte dat Erika een flink strafblad heeft. Ook zouden ze stomdronken elkaars jawoord hebben gegeven. Nicolas is hiervoor al drie keer eerder in het huwelijksbootje gestapt, met Alice Kim, Lisa Marie Presley en Patricia Arquette.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.