Koning Harald dankt Noren voor 30 jaar gastvrijheid

„We kijken met plezier terug op honderden reizen en bezoeken door ons prachtige land door de jaren heen”, stelt Harald mede namens zijn vrouw koningin Sonja. „We herinneren ons de ontmoetingen met mensen - op bergtoppen en plateaus, aan de kust en in diepe bossen, in steden en in dorpen. We hebben elkaar ontmoet in alle weersomstandigheden, onder alle omstandigheden. We hebben zowel goede en leuke als verdrietige en moeilijke ervaringen gedeeld.”

„We zijn erg dankbaar dat we altijd zo hartelijk en gastvrij worden ontvangen als we op bezoek komen - ongeacht de gelegenheid”, gaat Harald verder. Hij prijst het Noorse volk „dat in al zijn diversiteit creativiteit, moed en doorzettingsvermogen toont.” „Overal in Noorwegen ontmoeten we mensen met een diepe liefde voor hun geboorteplaats, voor de lokale gemeenschap en hun medemensen. Het vervult ons met oneindige vreugde en trots.”

Het hof plaatste zondag naar aanleiding van het jubileum ook een aantal nieuwe beelden van het koningspaar.