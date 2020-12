Kritiek uit Wales op treinreis prins William Catherine

„Ik heb liever dat niemand onnodig ergens op bezoek gaat”, aldus Gething donderdag op de vraag van BBC Radio 4 of het bezoek van de royals op het juiste moment komt of niet. Gething zei vervolgens dat hij hoopt dat mensen het bezoek van William en Catherine niet verkeerd zullen opvatten. Het gaat hierbij volgens de minister vooral om mensen die twijfelen over of het wel goed is wat de overheid hen opdraagt te doen tijdens de coronacrisis.

„Mensen hebben altijd een verdeelde blik op de monarchie, maar hun bezoek is geen excuus voor mensen om zich dan maar anders te gedragen en te doen alsof alles wat we iedere dag in de gezondheidszorg zien gebeuren niet plaatsvindt.”

Afgelopen zondag trapten William en Catherine hun ruim 2000 kilometer lange treinreis door het land af. Tijdens hun bezoeken aan onder meer Manchester (maandag) en Cardiff (dinsdag) ligt de nadruk op het bedanken van mensen in de frontlinie voor hun inspanningen tijdens de coronacrisis.