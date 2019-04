Tim Douwsma: ’YES, ik word vader!’

Dat het dikke mik is tussen Tim Douwsma en zijn grote liefde Elske moge duidelijk zijn. Binnenkort verwachten zij hun eerste kindje. Ⓒ Michael van Drunen

Ze kennen elkaar al hun halve leven, maar een jaar geleden sloeg de vonk pas echt over tussen TIM DOUWSMA (31) en zijn vriendin ELSKE (30). Onlangs liet de zanger aan PRIVÉ weten dat hij officieel samenwoont met zijn jeugdliefde. Wat hij achterhield, was dat Elske toen al in verwachting was. ,,Dat we dit geluk mogen beleven...’’