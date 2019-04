Lori Loughlin eist bewijsmateriaal op

Volgens Entertainment Tonight beweren Lori, Mossimo en vijftien andere verdachten in de universiteitsfraudezaak dat ze niets hebben gezien van het dossier dat tegen hen is opgebouwd. Hen zou wel zijn verteld dat dat dossier extreem omvangrijk is. De groep wil de kans krijgen het bewijs in te zien, voordat de aanklagers hun volgende stappen kunnen zetten in de rechtszaak.

Lori en Mossimo zijn aangeklaagd voor twee vormen van fraude. Eerder deze maand kwam daar ook een witwasaanklacht bij, omdat ze een niet bestaand goed doel hebben ingezet om het geld naar een tussenpersoon te krijgen. Zo leek het alsof ze een donatie deden, terwijl de vergoeding eigenlijk bedoeld was voor de zwendel.

De 54-jarige actrice zou een half miljoen dollar hebben betaald aan de tussenpersoon, die ervoor zorgde dat haar twee dochters op papier in het roeiteam van universiteit USC zaten en er daardoor mochten studeren. Dochters Olivia (19) en Bella (20) doen helemaal niet aan die sport.