Jennifer Lopez in romantische film met Owen Wilson

De film is gebaseerd op een striproman van Bobby Crosby. Marry Me vertelt het verhaal van een popster (Lopez) die er vlak voor ze haar jawoord geeft aan een rockstar achterkomt dat hij haar bedriegt met zijn assistente. Daar reageert ze bijzonder op: ze kiest een willekeurige man (Wilson) uit het publiek in stadion Madison Square Garden en trouwt met hem.

J.Lo is op het moment nog druk met de opnames van een ander filmproject. Ze deelde onlangs een foto van de set van Hustlers, waarin ze een van de strippers speelt die een aantal vooraanstaande klanten oplichten. De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Ook Constance Wu, Lili Reinhart en Cardi B zijn te zien in Hustlers.