Ariana Grande: ’Ik kan niet ademen’

Ariana deelde de quote in een Instagram Story, waarin ze ook bekende al sinds haar jeugd fan te zijn van Jim. Haar eerste chatnaam die ze in groep 6 bedacht, was zelfs jimcarreyfan42, liet de zangeres weten. De acteur bedankte haar zondag voor het delen van zijn gedachten. „Ik heb gezien hoe mooi je mij en de dingen die ik over depressie heb gezegd, hebt aangehaald”, aldus Jim. „Je openheid is bewonderenswaardig. Ik wens je vrijheid en vrede toe. En ik voel me gezegend met zo’n getalenteerde bewonderaar.”

Het duurde tot na Ariana’s optreden op Coachella tot ze de tweet onder ogen kreeg. „Ik kan dit niet verwerken, en niet ademhalen. Een momentje”, liet ze weten toen ze het bericht van haar idool zag. Later reageerde ze uitgebreider: „Ik denk niet dat je begrijpt hoe ik je aanbid en wat je voor me betekent. Dank dat je de tijd hebt genomen dit met me te delen. Je bent zo’n grote bron van inspiratie. Ik kan niet wachten om deze tweet op mijn voorhoofd te tatoeëren.”