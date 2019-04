Spin-offs NCIS langer door

In NCIS: Los Angeles gaan rechercheurs Sam Hanna (LL Cool J) en G. Callen (Chris O’Donnell) van marinepolitie Naval Criminal Investigative Service achter de criminelen aan die de nationale veiligheid in gevaar brengen. Bij de collega’s van NCIS: New Orleans leidt Dwayne ’King’ Pride (Scott Bakula) een team detectives dat vooral onderzoek doet naar misdaadzaken waar militairen bij betrokken zijn.

Eerder deze maand werd al bekend dat de originele serie NCIS was verlengd voor een zeventiende seizoen. De serie met Mark Harmon in de hoofdrol blijft kijkers trekken. NCIS werd tijdens het televisiefestival van Monte Carlo meerdere keren aangewezen als best bekeken dramaserie wereldwijd.