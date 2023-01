Oud-koning Griekenland (82) in kritieke toestand in ziekenhuis

De Spaanse oud-koningin Sofía is volgens Griekse en Spaanse media naar haar 82-jarige broer in Athene gevlogen omdat hij stervende zou zijn. Zijn vrouw en vijf kinderen zijn daar volgens mediaberichten ook.

Het is de tweede keer dat Constantijn met corona in het ziekenhuis belandt. Vorig jaar testte hij ook positief. De gezondheid van Constantijn is al een aantal jaar broos.

Banden

Constantijn heeft banden met verschillende andere koningshuizen in Europa. Hij is getrouwd met Anne Marie, de jongere zus van de Deense koningin Margrethe. Zijn zus Sofia werd koningin van Spanje nadat ze trouwde met koning Juan Carlos. Constantijn, peetvader van de Nederlandse prins Constantijn, is ook bevriend met de Oranjes.

Het is bijna 50 jaar geleden dat de Grieken in een referendum instemden met afschaffing van de monarchie. Constantijn had het land in 1967 al verlaten nadat een poging was mislukt om de eerder dat jaar na een staatsgreep aan de macht gekomen junta opzij te zetten.