Nieuw album Wouter Hamel heet Boystown

Met Boystown keert Hamel naar eigen zeggen terug naar de plek waar zijn muzikale hart ligt: het gebied waar jazz en pop elkaar ontmoeten. Boystown is een bandproject, zonder externe producers en arrangeurs. Hamel en zijn pianist Thierry Castel werkten in afzondering aan de tracks, waaronder de single Live It Up.

Wouter Hamel presenteert het nieuwe album op 1 mei met een optreden in poppodium Paard in Den Haag. Op 2 en 3 mei volgen optredens in Tivoli/Vredenburg in Utrecht en Paradiso Noord in Amsterdam. Daarna volgen optredens in Zuid-Korea, Japan en Duitsland.