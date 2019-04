Staatsbegrafenis groothertog Jean op 4 mei

Groothertog Jean was 98 jaar. Hij regeerde van 1964 tot 2000 en droeg toen de troon over aan zijn zoon Henri. Bettel was vol lof over het voormalige staatshoofd en noemde hem een ’held, een voorbeeld en een goedhartig man’. Hij sprak over Jeans liefde voor de natuur, zijn inzet voor scouting, zorg voor de zwakkeren en respect voor de medemens.

De premier, die in december begon aan een tweede ambtstermijn, was begin januari nog op bezoek geweest bij de toen net 98 jaar geworden groothertog. „Het was interessant om de analyse van groothertog Jean over de internationale politieke situatie te horen. Zijn ervaring, zijn politieke analyse en zijn wijsheid zijn indrukwekkend”, aldus Bettel toen na afloop.