Bosnisch-Nederlandse film op festival Cannes

De roadmovie is opgenomen in het programmaonderdeel ACID waarvoor slechts negen andere internationale films, door een speciaal panel, zijn geselecteerd. Het ACID-programma is het jongste nevenprogramma van Cannes en zet zich in voor onafhankelijke cinema.

De film vertelt over de tiener Alma die vanuit Nederland naar Bosnië reist om een zomer in het geboorteland van haar ouders door te brengen. Ze belandt daar van de ene absurde situatie in de andere. Het is de eerste speelfilm van regisseuse Ena Sendijarević.

Take Me Somewhere Nice is vanaf 23 mei in de Nederlandse bioscopen te zien.