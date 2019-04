Chris Hemsworth en Chris Evans huilden zes keer bij Avengers: Endgame

Chris Evans, die de stoere Captain America speelt, heeft tijdens de film wel zes keer gehuild, vertelde hij na afloop tegen persbureau Reuters. De film heeft ook Chris Hemsworth, die de spierbundel Thor speelt, niet onberoerd gelaten: „Ik heb vaker dan zes keer gehuild.”

Op de paarse loper schitterden talloze sterren. Chris Hemsworth was er te zien met broer Liam en diens vrouw Miley Cyrus. Chris Pratt (Star Lord in de film) trok voor het eerst sinds hun verloving zijn aanstaande de spotlights in. Chris en Katherine Schwarzenegger waren zeven maanden samen toen ze hun verloving in januari aankondigden. Chris was toen nog maar een paar maanden gescheiden van Anna Farris.

Broer Liam Hemsworth was er met verloofde Miley Cyrus Ⓒ Hollandse Hoogte

Avengers is de meest succesvolle reeks uit het universum van producent Marvel. De vorige film, Infinity War, eindigde met een enorm open einde waarin schurk Thanos de helden uitgeschakeld leek te hebben. Infinity War zorgde voor een hit die zijn weerga niet kende. De film bracht wereldwijd meer dan 2 miljard dollar op. De verwachting is dat Endgame hetzelfde gaat doen.

Avengers: Endgame gaat woensdag wereldwijd in de bioscopen in première.