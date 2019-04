Fedde Le Grand headliner Daydream Festival

Fedde Le Grand Ⓒ Hollandse Hoogte / Fotopersburo Edwin Janssen

Fedde Le Grand, Lil Kleine, Wildstylez en Ferreck Dawn zijn op zaterdag 13 juli de headliners van het Daydream Festival. Het thema van het dancefestival wordt Under the spell of the Dream Butterfly, kondigde de organisatie dinsdag aan.