Bobbi Eden: ’Enger dan mijn eerste pornofilm’

Dat ze weigerde mee te doen, was omdat ze dacht dat ze het niet kon, vertelt ze. Op aandringen van haar man deed ze uiteindelijk auditie. „Om ervan af te zijn, heb ik dat gedaan. Maar toen mocht ik terugkomen en dacht ik: ’ik durf dit helemaal niet’. Ik heb mezelf helemaal gek gemaakt, haha. Nacht- merries, paniekaanvallen.” Bobbi Eden noemt het programma een van de engste dingen die ze ooit heeft gedaan. „Enger dan het maken van m’n eerste pornofilm!”

Ook deelnemer Harry Piekema, bekend van de Albert Heijn-reclames, erkent dat het programma spannender is dan je zou denken. „Ik was er vooral niet op voorbereid hoe persoonlijk zingen wordt. Je moet jezelf van een privékant laten zien. Dat ben ik niet zo gewend. Mijn prof hielp me, maar wel door tegen me te zeggen: ’Niet acteren! Dit gaat over jou.’ En dat is het engste voor een acteur om te doen.”

