Roseanne Barr gaat weer los in video

In de video kletst ze in de ruimte met een monoloog over het gebruik van het woord ’fag’ en beweert ze zelf queer te zijn. „Het woord fag is een heel hatelijk woord, toch?”, begint ze. „Vooral wanneer de ene homo de ander zo noemt. Heb je ooit tussen zo’n hatend homostel ingezeten?”

Vervolgens doet ze een dialoogje na tussen twee homoseksuele mannen die elkaar zo noemen en stelt ze zelf ’queer’ als twee ’motherf*ckers’ te zijn. „Ik ben queer. Ik ben een alien”, zegt ze met een uitdrukkingsloos gezicht in de camera. „Ik hoor niet bij deze mensen. Het slaat nergens op. Zij zijn erg queer. En dat maakt mij een queer, vermoed ik.”

Daily Mail deelde de video. Woordvoerders van Roseanne Barr hebben in Amerikaanse en Britse media nog geen commentaar gegeven.

Op sociale media vinden mensen het maar raar. „Ze vecht om relevant te blijven”, oordelen zij. Anderen menen dat de voormalige comediènne psychologische hulp nodig heeft.

Begin 2018 maakte de tv-serie Roseanne een comeback op de Amerikaanse televisie. Kort daarna werd Roseanne Barr op staande voet ontslagen vanwege een racistische tweet waarin ze Valerie Jarrett, een voormalig adviseur van Barack Obama, belachelijk maakte. Zo zou Jarrett een ’liefdesbaby zijn van moslimbroeders en Planet of the Apes’. Uiteindelijk werd besloten de verhaallijn door te laten gaan, zónder Barr, wat resulteerde in de serie The Connors.