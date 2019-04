’Edwin Evers vandaag weer op de radio’

Hij zou in de uitzendingen opnieuw Wilfred Genee vervangen, die vakantie heeft, zoals hij eerder voor de grap deed op 1 april. Evers is dan te horen tussen 16.00 en 18.00, samen met Rick Romijn, Niels van Baarlen en nieuwslezeres Celine Huijsmans.

Op sociale media reageren fans opnieuw razend enthousiast. Zij geven aan de befaamde radio-dj, die eind december vorig jaar zijn jarenlange radiocarrière leek te beëindigen, te missen. Toch lijken ze niet op een definitieve terugkeer van Evers te kunnen rekenen: toen hij op 1 april voor de grap in Veronica Inside te horen was, gaf hij aan dat dat een spontane actie was en hij zeker geen vaste vervangenr van Genee zou worden.