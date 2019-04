Gitarist John Petrucci wint oeuvreprijs

Petrucci is de gitarist en leider van de beroemde symfonische rockband Dream Theater. Distance Over Time, het veertiende studioalbum van Dream Theater, kwam in maart binnen op de derde plaats in de Nederlandse Album Top 100.

„John Petrucci is een gitaaricoon die op miraculeuze wijze in de jaren negentig de compositorische en conceptuele kwaliteiten van de symfonische supergroepen wist te combineren met gitaarvirtuositeit en de ontwikkelingen binnen de rock en metal”, zegt mede-organisator Jack Pisters van de SEGA.

Eerdere winnaars van de European Guitar Award zijn Jan Akkerman, George Kooymans, Adrian Vandenberg, Leendert Haaksma en Dany Lademacher.