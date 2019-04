Concertgebouworkest en Daniele Gatti begraven strijdbijl

Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Het Concertgebouworkest en zijn voormalige chef-dirigent Daniele Gatti hebben de strijdbijl begraven. Gatti werd vorig jaar door het orkest aan de kant gezet na verhalen over seksueel ongewenst gedrag, waarop hij advocaten in de arm nam. Maar nu meldt het orkest dat „het ongenoegen tussen beide partijen na uitvoerig overleg is opgelost”, al komt Gatti niet terug als chef.