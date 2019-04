Nieuwe clubtour en album voor Van Dik Hout

De najaarsshows volgen op de uitverkochte clubtour in mei, die wordt bekroond met een concert op 26 juni in Theater Carré in Amsterdam. „Het is heel leuk dat het 25-jarig jubileum zo goed ontvangen wordt en we voor uitverkochte zalen spelen”, zegt zanger Martin Buitenhuis. „Naast de hits hebben we veel plezier in het spelen van het nieuwe album dat dit najaar uitkomt. Daar gaan we dus ook lekker mee door dit najaar in het hele land. We kijken er naar uit.”

Vrijdag verscheen de nieuwe single Goud uit het niets, als voorloper op het album. Toegangskaarten voor de najaarsshows gaan vrijdag 26 april om 10.00 uur in de verkoop.