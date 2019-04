Nationale rouwperiode voor groothertog Jean

De Luxemburgse oud-premier Jean-Claude Juncker, huidig voorzitter van de Europese Commissie, is „diep bedroefd” over het heengaan van het oud-staatshoofd op 98-jarige leeftijd. „Zoals alle Luxemburgers had ik veel respect voor deze geëngageerde, goede en moedige man die tijdens zijn lange regeerperiode, in alle omstandigheden, het beste van zichzelf heeft gegeven aan zijn land, dat zoveel aan hem te danken heeft”, aldus Juncker in een verklaring.

„Zijn overlijden is een groot verlies. De groothertog stond altijd dichtbij de Luxemburgers die nu verenigd zijn in het verdriet. Mijn gedachten zijn bij zijn familie.”