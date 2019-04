Evi Hanssen krijgt rol in Vlaamse Mamma Mia!

Evi deelt het podium met onder anderen Ann Van Den Broeck en Tinne Oltmans. „Ik ben gek op musicals. The Sound of Music ken ik helemaal uit mijn hoofd. Wie mij kent, weet dat het een droom was om ooit een musical te spelen”, zegt Evi in Het Nieuwsblad. „Over Mamma Mia! hoefde ik dan ook niet na te denken. De nummers van Abba zijn fantastisch, en het spelplezier spat ervan af. Hoe meer ik over mijn rol leer, hoe leuker ik het vind.”

Mamma Mia! is vanaf 22 februari te zien in Hasselt en Antwerpen.