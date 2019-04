Handgeschreven setlist Queen-concert te koop

De koper krijgt volgens TMZ, naast een officiële brief van de Queen-fanclub met daarin de bevestiging van de echtheid van het document, twee A4-tjes met daarop de volgorde van de gespeelde nummers van het concert.

Het optreden in de Deense hoofdstad begon met het nummer We Will Rock You, dat tegen het einde nog een keer opgevoerd werd. Tussendoor werd er onder meer een medley met verschillende nummers gespeeld en kwamen natuurlijk ook Queen-klassiekers als We Are the Champions en Bohemian Rhapsody voorbij. De band sloot het concert af met een uitvoering van Elvis Presley’s Jailhouse Rock.

Opvallend is dat Mercury helemaal onderaan de tweede pagina ’hotel!!’ schreef, misschien om aan te geven dat de band na het concert nog even in het hotel door zou feesten.