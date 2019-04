Katja Schuurman uit de kleren

„Mijn vriend vond dat ik deze fotoshoot absoluut moest doen. Hij vindt het leuk om met me te pronken, haha. Eigenlijk was het geen optie dat ik nee zei”, aldus Katja. In 2002 was ze al eens te zien in het blad en nu mag ze zich dus opnieuw van haar beste kant laten zien. „Ik vind het wel een eer dat ik gevraagd ben. Daarnaast vind ik het ook mooi om te laten zien dat je seksueel voelen niet ophoudt na je veertigste. Eigenlijk het tegenovergestelde, want ik voel me veel zelfverzekerder dan toen ik twintig was.”

Katja had er dan ook geen enkel probleem mee om naakt op de set rond te huppelen. „Ik vind het niet meer spannend om uit de kleren te gaan. Behalve dat ik dan denk: een klein beetje sportschool zou geen kwaad kunnen. Het blijft altijd een beetje raar dat je in een klein broekje krioelt op een bed terwijl er tien man om je heen staan, maar ik ben heel makkelijk met naakt.”

De fotoshoot met Katja maakt deelt uit van de FHM500, waarin de mooiste vrouwen van Nederland worden geselecteerd. De winnares wordt 22 mei bekendgemaakt.

