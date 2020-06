Prins Laurent verdedigt omstreden koning Leopold II

„U moet maar eens zien wat Leopold II allemaal gedaan heeft voor België”, zegt Laurent. „Hij heeft parken laten aanleggen in Brussel en vele andere dingen.”

De prins gaat ook in op de rol van Leopold II in Afrika. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van 10 miljoen Congolezen in Kongo-Vrijstaat, dat in de 19e eeuw zijn privébezit was. Maar volgens Laurent valt de rol van de koning daarin mee. „Leopold II is zelf nooit in Congo geweest. Wel de mensen die voor de koning werkten. En zij hebben echt misbruik gepleegd. Maar ik zie niet in hoe de vorst de mensen daar zou hebben laten lijden. Het is belangrijk dat dat ook eens gezegd wordt.”

Laurent geeft wel toe dat de westerse samenleving grote fouten gemaakt in Afrika. „Als ik een Afrikaans staatshoofd ontmoet, verontschuldig ik me altijd voor het gedrag van de Europeanen ten tijde van de kolonies”, zegt de prins.

De afgelopen dagen is de discussie over koning Leopold II weer opgelaaid. In verschillende steden werden standbeelden van de vroegere vorst besmeurd en beschadigd.