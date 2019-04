’Spice Girls hebben deal voor Las Vegas’

Volgens een bron in The Sun zou de groep, die eerder nog openstond voor een mogelijke wereldtour, zich gemakkelijker kunnen committeren aan een vaste residentie waarbij ze niet het hele land hoeven door te reizen. Met een aanlokkelijk aanbod van The Colosseum in Ceasars Palace in Las Vegas, ligt er bovendien een fortuin in het verschiet. Geen wonder dat Mel B haar collega’s dan ook zou pushen om het aanbod aan te nemen.

Ceasars Palace voelt voor haar bovendien vertrouwd: zij deed daar in 2009 haar burlesque Peepshow. „Dus zij staat volledig achter deze deal.” Het zou voor haar ook mooi dichtbij haar thuisstad Los Angeles zijn. Het is tot slot niet de minste plek met voorgangers als Elton John, Robbie Williams en Celine Dion. Hoeft Mel B alleen nog maar de anderen te overtuigen, tussen alle repetities door voor hun langverwachte Britse comeback tour.

