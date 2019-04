Oscar-winnende producent Steve Golin (64) overleden

Golin heeft ook iconische films als The Revenant en Eternal Sunshine of the Spotless Mind geproduceerd en was uitvoerend producent van de HBO-serie True Detective.

Naast zijn werk als producent was Golin medeoprichter van de bedrijven Propaganda Films en Anonymous Content, waarmee hij reclamespotjes, videoclips en films maakte. Hij werkte samen met talenten als David Fincher, Michael Bay, en Gore Verbinski.