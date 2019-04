Jack Spijkerman werkt aan comedyserie

„Het gaat over oude cabaretiers in een hospice. Het is een idee van Jeroen van Merwijk, en aan mijn keukentafel brainstormen we over de serie”, vertelt Jack Spijkerman (70) in gesprek met zijn voormalig Kopspijkers-collega Owen Schumacher in de podcast Ik was Jou van NPO Radio 1 en Omroep MAX.

De gepensioneerde Kopspijkers-presentator denkt liever niet terug aan de mediastorm waarin hij met zijn gezin terechtkwam na zijn overstap naar de commerciële zender Talpa. Ook omdat zijn huwelijk in die periode stukliep. „Dat had trouwens niets met mijn overstap te maken, maar door de roddelbladen werd ik wel afgeschilderd als een slechte vader en echtgenoot. Dat heeft me heel erg veel pijn gedaan.”