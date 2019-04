’Medicatie Britney Spears nekte haar’

De slechte gezondheid van haar vader Jamie, met wie de 37-jarige Britney erg close is, heeft zeker een zware wissel op de zangeres getrokken. Maar wat haar volgens bronnen uiteindelijk nekte, was de samenstelling van haar medicijnen. Vanwege haar bipolaire stoornis kreeg ze een cocktail van pillen die speciaal op haar was afgestemd. Maar de medicatie zou gaandeweg steeds minder effectief werken, waardoor de dokters een nieuwe samenstelling moeten uitdokteren.

En daar zat een kink in de kabel: Britney zou daardoor eerst de huidige medicijnen moeten ontwennen. Geen gemakkelijke klus, volgens de site zou het zelfs kunnen leiden tot suïcidale gedachten wanneer het niet goed en geleidelijk aan gebeurt. Het samenstellen van een nieuwe cocktail is een kwestie van uitproberen en dat maakte Britney labiel en onwillig om eraan mee te werken.

Inmiddels zouden de doktoren de juiste mix van medicatie ontdekt hebben voor Britney, dus er is licht voor haar aan het eind van de tunnel.

