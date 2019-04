Xelly Cabau van Kasbergen bevallen van een jongetje

Dat meldt het AD. Xelly beviel in een ziekenhuis in Amsterdam. Yolanthe zou samen met haar zoontje Xess Xava vandaag een bezoek aan haar zusje en nieuwe neefje gebracht hebben.

In oktober maakte Xelly bekend in verwachting te zijn. Begin dit jaar verklapte ze dat ze samen met haar verloofde Beer een zoontje verwachtte. „Het klinkt heel erg cliché, maar het is echt onbelangrijk om te weten wat het wordt. Maar op het moment dat je gerust wordt gesteld en het zit allemaal goed, dan is het natuurlijk wel leuk om te weten.”