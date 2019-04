Derde kindje op komst voor Wim van Helden

Wim nam voor de gelegenheid de rubriek ’Menno Barrevelds Brievendus’ over. Hierin kunnen luisteraars berichten insturen, maar in plaats van een bericht van een luisteraar kreeg Menno een envelop van Wim. Daarin bleek een echo te zitten. Waarna Wim vertelde dat hij weer vader wordt.

Even later gaf de 35-jarige radio-dj in zijn eigen show meer details. „Als alles goed gaat, wordt het hartje zomer, halverwege augustus verwacht. Lieve en Casper krijgen dan een broertje. Die twee hebben al een dimensie aan mijn leven gegeven, die ik nog niet kende. En die ik eigenlijk ook niet goed kan verwoorden.”

Wim en Pauline zijn al de ouders van dochtertje Lieve Zoë (3) en zoontje Casper Lou (1).