Dennis Schouten deelt beelden van onwel worden

Terwijl Dennis in de auto zit naast Dico Koppers, zegt de 23-jarige verslaggever tegen Dico dat het gevoel in zijn handen wegtrekt en is te horen dat hij steeds moeilijker uit zijn woorden komt. Later werd in het ziekenhuis vastgesteld dat Dennis een TIA heeft gehad.

Zelf schrijft Dennis op Instagram bij het filmpje: „Na lang nadenken deel ik deze beelden toch met jullie. Tijdens het draaien voor Veronica Inside een aantal weken geleden werd ik onwel. Probeer van iedere dag te genieten mensen! Het kan zomaar misgaan..” Ook meldt hij dat hij inmiddels weer aan het werk is en het goed met hem gaat.

