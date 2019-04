Katy Perry kijkt graag naar eigen tv-show

„Zondagavond is normaal gesproken familieavond voor ons met Orlando, ikzelf, mijn zus, mijn ouders en mijn broer”, aldus Katy. „We kijken met zijn allen Idol op zondag en eten samen. We halen wat af of eten iets anders.”

Ook verloofde Orlando is fan van de talentenjacht. „Hij heeft duidelijke favorieten.” Of één van de kandidaten wordt uitgenodigd om op de bruiloft van het koppel te zingen laat de zangeres in het midden. „Ze zijn hierna hopelijk veel te grote sterren.”

