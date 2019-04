Aanstaande vader Tim Douwsma ineens degelijk

De 31-jarige Tim bereidt zich goed voor op de komst van de baby. Zo heeft hij al samen met vriendin Elske babykleertjes gekocht. „We nemen de tijd om lekker samen te genieten”, zegt de zanger in 6 Inside.

Tim onthulde dinsdagochtend op pagina Privé dat zijn jeugdliefde Elske in verwachting is van hun eerste kindje. „Heel bijzonder dat we het van de daken mogen schreeuwen.”

Morgen in Weekblad Privé het exclusieve verhaal van Tim en Elske over hun babygeluk. ’Dit is nog mooier dan trouwen’.