Olcay trakteert Ruud op liefdestrip

Ondanks dat Ruud volgens Olcay totaal niet ’in de picture’ wil staan, vindt zij dat zijn verjaardag niet stilletjes voorbij mag gaan. „Het is toch ook best bijzonder? We kennen elkaar nog niet zo lang, hebben een prille liefde voor elkaar, maar 50 is gewoon een hele mooie leeftijd”, zegt Olcay in RTL Boulevard.

Ook vertelt ze dat ze een romantische trip voor twee dagen heeft geboekt, al wil ze geheim houden naar welke bestemming. „Ik ga hem er in ieder geval iedere minuut van de dag aan herinneren dat hij 50 wordt. Hij is een lieve man, we kunnen leuk met elkaar kletsen. Ja, ik ben echt wel verliefd,’’ aldus de 38-jarige presentatrice.

Aan samenwonen wil ze nog niet denken. Olcay zegt dat ze nu negen weken een stel zijn. „Laten we eerst zijn verjaardag vieren. Dat is al best een grote stap.”

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.