’Verslaving is als een havik’

Patrick van der Jagt (r.) met Beau van Erven Dorens, die hem uit de goot trok in Het Rotterdam project. Ⓒ Foto RTL

Van de in totaal tien deelnemers aan The Amsterdam project en Het Rotterdam project maakte Patrick van der Jagt op veel kijkers de grootste indruk. De Rotterdamse ex-verslaafde rechtte in een half jaar tijd zijn rug en bouwt nu een nieuw leven op.