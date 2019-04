’Adele en Simon zagen elkaar soms weken niet’

„Het leek altijd alsof ze niet veel tijd met elkaar doorbrachten”, aldus de insider. „Wanneer Adele in Los Angeles was gingen er soms weken voorbij voordat ze elkaar weer zagen. Simon leek altijd graag zijn eigen ding te doen terwijl Adele met hun zoon Angelo in L.A. was.”

De mate van betrokkenheid bij de schoolactiviteiten van de 6-jarige Angelo zou ook ongelijk zijn. „Haar schema is bizar, maar je ziet dat haar zoon altijd haar eerste prioriteit is. De meeste dagen zet ze hem zelf af. In uitzonderlijke gevallen stuurt ze een assistent”, zegt de ingewijde. Simon is daarentegen ’niet echt betrokken bij de school’.

De 30-jarige Adele en de 45-jarige Simon waren bijna acht jaar samen. De twee trouwden in 2016. Het stel maakte zaterdag bekend dat ze gaan scheiden.

Op de hoogte blijven van al het nieuws over de sterren? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.