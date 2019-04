Moeder Rafael deelt sneer uit aan Sylvie

Dit laat zij dinsdag weten aan RTL Boulevard, naar aanleiding van een opmerking die zij plaatste in een reactie op Facebook. Daar schreef iemand onder een bericht over dat Sylvie uithaalde naar Rafael: „Zijn vader is wel de enige die ervoor zorgt dat hij een stabiele thuissituatie heeft. Daar kan LaMeis een voorbeeld aan nemen.” Hierop reageerde Lolita door te schrijven: „En zo is het.”

Bekijk ook: Sylvie Meis haalt uit naar Rafael van der Vaart

Eerder gaf Damián aan in een interview voor het programma In de Voetsporen dat hij zijn vader altijd mist. „Als ik een lange tijd bij mijn vader ben – net zoals twee weken nu – dan doet het wel een beetje pijn als ik dan wegga naar Hamburg”, vertelde Damián.

Dit leek een beetje tegen het zere been van Sylvie, toen zij met Pasen een foto op Instagram plaatste waarop vrienden van haar te zien waren en ze daarbij vermeldde dat Damián de foto gemaakt had en zij hem niet op haar Instagram liet zien ’vanwege zijn privacy’. Deze opmerking lijkt een duidelijke sneer aan het adres van Rafael, die immers wél met hun zoon in de openbaarheid treedt.

