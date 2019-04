VOETBAL hielp Maxim over SCHEIDING heen

Ruud en zijn Karin zaten maandag op de tribune toen Maxim zijn intrede maakte op de nationale voetbalvelden. Ⓒ Hollandse Hoogte / Leo Vogelzang

De destijds veelbesproken scheiding van zijn ouders RUUD en ESTELLE maakte dat de toen pas net elfjarige MAXIM GULLIT zich nog meer op het voetbal stortte. In het shirtje met daarop alleen zijn voornaam, speelde de jonge GULLIT toen al de sterren van de hemel. Afgelopen maandag maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal en lijkt hem een mooie toekomst te wachten, een toekomst waarop hij ondanks alles goed is voorbereid…