Family Britney Spears met de dood bedreigd

„Er zijn geruchten, doodsbedreigingen gericht aan mijn familieleden en m’n team, en er worden zoveel rare dingen gezegd”, aldus Britney. „Ik probeer een momentje voor mezelf te nemen, maar dat wordt hierdoor een stuk moeilijker. Geloof niet alles wat je leest en hoort.”

#FreeBritney

De makers van een podcast over Britney startten afgelopen week de hashtag #FreeBritney, omdat zij uit „betrouwbare bron” hadden vernomen dat de zangeres tegen haar zin in was opgenomen in de kliniek. Volgens Britney circuleren er e-mails die zogenaamd door haar geschreven zijn, maar eigenlijk uit de koker van haar ex-manager komen. „Die nepmails zijn jaren geleden door Sam Lutfi opgesteld, ik heb ze niet geschreven. Hij deed alsof hij mij was en communiceerde met mijn team vanaf een nepadres.”

Britney maakte vorige maand bekend aan haar mentale toestand te willen werken nadat haar vader een ernstig medisch noodgeval had meegemaakt. Ze is volgens verschillende media ingecheckt in een kliniek voor een programma van dertig dagen.

De zangeres vraagt haar fans en volgers haar even met rust te laten. „Jullie liefde en toewijding is geweldig, maar wat ik nu nodig heb is een beetje privacy om te dealen met moeilijke zaken in mijn leven. Als jullie dat kunnen doen, ben ik voor eeuwig dankbaar.”