Diddy schoot in ’mama-modus’ na dood ex

Kim was de moeder van drie van Diddy’s kinderen: zoon Christian (20) en tweelingdochters D’Lila en Jessie (12). Daarnaast voedde hij Kims zoon uit een eerdere relatie, Quincy (27), op. „Ik moest zo snel mogelijk naar de school van de meisjes, ik moest Quincy zien te vinden die in Atlanta aan het filmen was en ik wist dat Christian in een vliegtuig zat, dus ik heb zijn telefoon laten blokkeren zodat hij het nieuws niet ergens in de lucht zou lezen.”

Diddy heeft het idee dat Kim hem op een of andere manier altijd heeft voorbereid op een leven als alleenstaande vader. „Kim en ik hadden het altijd over de kinderen. Op een bepaalde manier wist ik al dat ze me trainde. Ik wist dat ik er klaar voor moest zijn als iets als dit zou gebeuren. Toen ik het nieuws hoorde heb ik natuurlijk geschreeuwd en gehuild, maar ik vroeg mezelf ook meteen: wat zou Kim doen? Ik was bang en wendde me tot God en Kim, en hoorde bijna meteen haar stem die me zei: zorg voor mijn kinderen.”

De muzikant poseert in het blad met zijn kids met Kim maar ook met zijn andere zoon en dochter, Justin (25) en Chance (12). Hij krijgt veel steun van hun moeders Misa Hylton-Brim en Sarah Chapman. „Ik ben er trots op dat Kim en de moeders van mijn andere kinderen een geweldige familie hebben gecreëerd. We hebben ons hier samen doorheen geslagen. Van Sarah en Misa tot Kims vrienden en de grootouders. Ik wist in het begin niet hoe we dit moesten aanpakken, maar ik ben nu blij dat ik kan zeggen dat we door Kims overlijden alleen nog maar meer van elkaar zijn gaan houden.”