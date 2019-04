Amy Schumer ontkent berichten over bevalling

Amy deelde maandagnacht een foto van een babyboek, waarbij ze schreef dat het haar door haar zwangerschap heen had geholpen. Daar trokken veel volgers de conclusie uit dat die zwangerschap er inmiddels dan op moest zitten.

Dinsdagavond ontkende de actrice dat. Bij een foto genomen tijdens een wandelingetje met echtgenoot Chris schreef ze: „Amy Schumer en Chris Fischer laten harten sneller kloppen als de hoogzwangere Schumer haar babybuik laat zien. Amy is nog steeds zwanger en aan het overgeven, want medisch onderzoeksgeld gaat maar zelden naar vrouwenzaken als hyperemesis of endometriose maar wel naar zaken als erectieproblemen of oude mannen die een betere erectie willen.”

De actrice maakte in oktober bekend dat ze haar eerste kind verwacht. Haar zwangerschap ging niet van een leien dakje. Amy lijdt aan Hyperemesis Gravidarum, een zwangerschapsaandoening die voortdurende misselijkheid veroorzaakt. Ze moest daardoor haar comedytournee afzeggen en belandde zelfs een keer in het ziekenhuis.