Ster op Walk of Fame voor Seth MacFarlane

Mila werkt al jaren samen met Seth. De actrice spreekt de stem in van Meg, de dochter uit het gezin Griffin waar Family Guy om draait, en ze was te zien in de film Ted, die Seth regisseerde en waarvoor hij de stem van grofgebekte teddybeer Ted insprak. „Goed je te zien Seth, we hebben elkaar niet gesproken sinds ik een rol in Ted 2 weigerde”, grapte Mila tijdens haar speech. Serieuzer zei ze daarna: „Seth zoekt de grenzen van comedy op. Of hij dat nu doet met animatie, knuffelbeesten of aliens; Seth toont altijd het hart van de mensheid.”

Ook de comedian zelf kon tijdens zijn toespraak een grapje niet laten. „Ik ben vereerd met mijn plekje tussen de grote namen van Hollywoodlegendes die deze Walk of Fame ook sieren; Donald Trump, Kevin Spacey, Michael Jackson en Bill Cosby. En dan vraag je je toch af: verdien ik dat echt?”, aldus de acteur, die daarna de 2661e ster in de straat onthulde.