Oud-verdachten klagen advocaten Jussie Smollett aan

Ⓒ AP

De twee broers die een tijdlang als verdachten werden aangemerkt in de zaak van Jussie Smollett, klagen de advocaten van de Empire-acteur aan. Volgens Olabinjo en Abimbola Osundairo bleef het juridische team van Smollett hen aanvallen, zelfs nadat de politie had geconcludeerd dat de acteur een aanval op hem in scène had gezet.