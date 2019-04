Eminems ’Stan’ opgenomen in woordenboek

Stan is zowel als zelfstandig naamwoord als werkwoord opgenomen in het woordenboek. Merriam-Webster beschrijft een stan als „een extreem of buitensporige enthousiasteling en toegewijde fan.” Het werkwoord ’to stan’ wordt in het naslagwerk omschreven als „een extreem en buitensporige mate van fan-zijn vertonen” of „een extreem buitensporige of enthousiaste fan van iets of iemand zijn.”

Het is niet de eerste keer dat stan een woordenboek haalt. Britse tegenhanger Oxford gaf de term al in 2007 een plaatsje in het lexicon.