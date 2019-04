Eerste klus Katja voor RTL bekend

Voor het programma duiken Katja en Tijl in de geschiedenis en het productieproces van zeven bekende Nederlandse merken: Daf, Venco, Van Bommel, Calvé, Bolletje, Heineken en Gazelle. Daarvoor reizen ze ook naar het buitenland.

Katja staat al sinds 1 september onder contract bij RTL. „Er is een boel aan de hand geweest bij RTL”, zegt ze woensdag in het AD. „Het was wat onrustig en rumoerig allemaal. Het duurde daarom even voor ik wist wat ik precies ging doen.”

Meerdere programma’s

Het blijft niet bij dit ene programma, vertelt Katja. „Ik ben met de zender in gesprek over drama. Ik ben inmiddels ook een ander nieuw programma aan het draaien. Ik kan er nog niets over zeggen; wel dat ik mezelf niet alleen als presentator, maar ook als programmamaker zie.”

Voordat Katja de overstap naar RTL maakte, stond ze onder contract bij de KRO-NCRV. Bij haar overstap werd al bekend dat ze meerdere programma’s zou ontwikkelen voor de tv-zenders van RTL en voor Videoland.